Погода в Одессе 29 октября: что обещают синоптики?

Завтра, в четверг, 28 октября, в Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.

Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с.

Ночью ожидается +11+13 °С, днем от +15 до +17 °С.

В Одесской области завтра ожидается также облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла, днем она поднимется до 15-20 градусов выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Фото Ивана Мягченкова