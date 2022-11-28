Погода в Одессе 29 ноября: будет ли дождь во вторник?

По прогнозам синоптиков, завтра, во вторник, 29 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие осадки.

Погода в Одессе 29 ноября

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-4°С тепла, днем 5-7°С выше нуля.

Погода в Одесской области 29 ноября

По Одесской области завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки, на юге в виде дождя. Ночью и утром местами слабый туман, слабый гололед, гололедица.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 3-8°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 метров, гололедица.