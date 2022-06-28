Погода в Одессе 29 июня: быть грозе?

Завтра, в среду, 29 июня 2022 года, в Одессе ожидается гроза. Таков прогноз синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Как ожидается, завтра в Одессе:
Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 28-30°С тепла.
Температура морской воды 20-21°С.
По Одесской области:
Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Днем гроза.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 28-33°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.