Погода в Одессе 29 декабря: будет мороз?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 28 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью возможен мороз, а вот днем температура воздуха поднимется до 8-10 градусов выше нуля.

Погода в Одессе 29 декабря

По прогнозам, в Одессе в четверг будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-2°С мороза, днем 6-8°С тепла.

Погода в Одесской области 29 декабря

В Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем 3-8°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото: Одесский курьер