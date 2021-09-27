Погода в Одессе 28 сентября: температура воздуха снижается

Завтра, во вторник, 28 сентября, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-11 ° С, днем 14-16 °С.
Температура морской воды 16-17 °С.
По Одесской области
Переменная облачность.
Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11 °С, днем 14-19 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото с сайта Одесского горсовета