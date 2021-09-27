Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 28 сентября: температура воздуха снижается

Погода в Одессе 28 сентября: температура воздуха снижается

Завтра, во вторник, 28 сентября, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

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Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-11 ° С, днем 14-16 °С.

Температура морской воды 16-17 °С.

По Одесской области

Переменная облачность.

Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11 °С, днем 14-19 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото с сайта Одесского горсовета

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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