Погода в Одессе 28 января: мокрый снег, метель, гололедица

В четверг, 28 января, в Одессе ожидается облачная погода, сильный снег, налипание мокрого снега, сильная метель, гололедица, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, 15-20 м/с.
Температура ночью и днем от 1 °С мороза до 1 °С тепла.
По Одесской области облачно. Очень сильный снег, сильное налипание мокрого снега, сильная метель, гололедица.
Ветер северо-западный, 15-20 м/с.
Температура ночью и днем от 4 °С мороза до 1 °С тепла.
На автодорогах области видимость во время осадков, 500-1000 м, гололедица, снежные заносы.
Ранее сообщалось, что на Одесскую область надвигается «чрезвычайный снег», в связи с чем объявлен максимальный уровень опасности.