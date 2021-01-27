Погода в Одессе 28 января: мокрый снег, метель, гололедица

Снегопад по-одесски: как преобразились старые дворики (фоторепортаж) Снег однажды задумался и вспомнил, что не бывал в Одессе пару лет (за мелким исключением), да и решил в январе 2021 года наверстать упущенное. Снег повалил ну очень щедро в третий раз за этот год – мокрый, «густой» и очень обильный. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе на Таирова активно убирают последствия непогоды (фото, видео) Сегодня на Одессу обрушился снегопад и сильный ветер, а к обеду и вовсе пошел проливной дождь. Несмотря на такие условия, работники коммунальных служб все равно вышли убирать последствия непогоды. Как это было на Таирова, запечатлел корреспондент «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ