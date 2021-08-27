Погода в Одессе 28 августа: тепло вернется?

Завтра, в субботу, 28 августа, в Одессе прогнозируют переменную облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
- Ветер восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 16-18 °С, днем 26-28 °С.
По Одесской области
- Переменная облачность.Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 13-18 °С, днем 23-28 °С.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.