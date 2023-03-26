Погода в Одессе 27 марта: прогнозируют сильный ветер

По прогнозу Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в понедельник, 27 марта 2023 года в Одессе будет ветрено, воздух днем прогреется до 13 °С тепла.
Прогноз погоды в Одессе 27 марта
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с, во второй половине дня 15-20 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 11-13°С тепла.
Погода в Одесской области 26 марта
Облачно с прояснениями. В северных районах области днем местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, во второй половине дня 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 11-16°С.
На автодорогах области дымка, видимость 1-2 км.