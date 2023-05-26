Погода в Одессе 27 мая: что обещают синоптики?

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, 27 мая, в Одессе и области ожидается гроза с порывами ветра 15-20 м/с.
Прогноз погоды в Одессе 27 мая:
Переменная облачность. Кратковременный дождь, днем гроза.
Ветер северный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 23-25°С.
Температура морской воды 20–21°С.
Прогноз погоды в Одесской области 27 мая:
Переменная облачность. Кратковременный дождь, днем гроза.
Ветер северный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Штормовое предупреждение
- В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к жителям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.
- Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
- Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивки к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. Находиться во время шторма на побережья опасно — возможен неконтролируемый подрыв мины.