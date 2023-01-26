Погода в Одессе 27 января: ночь будет морозной

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 27 января 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится прохладная погода, но при этом существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Погода в Одессе 27 января
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С мороза, днем 2-4°С тепла.
Погода в Одесской области 27 января
По Одесской области в пятницу облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем на юге небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, на юге до 3°С тепла, днем 1-6°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.