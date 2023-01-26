Погода в Одессе 27 января: ночь будет морозной

Погода в Одессе 25 января: возможен слабый гололед? Завтра, в среду, 25 января 2023 года, жителей Одессы и Одесской области ждет достаточно прохладная погода, хоть и без существенных осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области ожидается ухудшение погодных условий По информации Украинского Гидрометцентра начиная с 24 января и на протяжении всей недели по всей Одесской области ожидается ухудшение погодных условий, колебания температуры от -5 до +4°С. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 24 января: будет дождь или снег? Во вторник, 24 января 2023 года, в Одессе будет пасмурно, температура воздуха около ноля. Ночью возможен снег с дождем. ПОДРОБНЕЕ