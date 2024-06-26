Погода в Одессе 27 июня: можно ли идти на пляж

Завтра, в четверг, 27 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится теплая и сухая погода. Осадков не предвидится.
Прогноз погоды в Одессе на 27 июня
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 26-28°С тепла.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 27 июня
По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20°С выше нуля, днем 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.