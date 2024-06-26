Погода в Одесі 27 червня: чи можна йти на пляж

Завтра, у четвер, 27 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається тепла та суха погода. Опадів не передбачається.
Прогноз погоди в Одесі на 27 червня
Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, вдень південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 18-20°С, вдень 26-28°С тепла.
Температура морської води 21-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 27 червня
По Одеській області на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, вдень південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°С вище за нуль, вдень 26-31°С.
На автошляхах області видимість добра.