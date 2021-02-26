Погода в Одессе 27 февраля: по-весеннему тепло

Завтра, в субботу, 27 февраля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4 °С тепла, днем 8-10 °С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 6-11 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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