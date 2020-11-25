Погода в Одессе 26 ноября: ветер южный, без дождя

Завтра, в четверг, 26 ноября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ночной северо-западный ветер днем сменит южный, его скорость 5-10 м/с.

Температура ночью от 1 °С мороза до 1 °С тепла, днем 7-9 °С выше нуля.

В Одесской области переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, днем южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4 °С мороза до 1 °С тепла, днем 6-11 °С выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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