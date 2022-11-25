Погода в Одессе 26 ноября: облачно и дождливо

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в субботу, 26 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь.
Погода в Одессе 26 ноября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем она поднимется до 4-6°С выше нуля.
Погода в Одесской области 26 ноября
По Одесской области в субботу прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью небольшие осадки, на севере в виде мокрого снега.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 2-7°С со знаком плюс.
На автодорогах области видимость хорошая.