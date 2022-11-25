Погода в Одессе 26 ноября: облачно и дождливо

Одесса погружается в туман После 16:00 20 ноября в Одессе будет туманно. Видимость на дорогах составит 200-500 м. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 20 ноября: будет ли дождь в воскресенье? По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 20 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области будет облачно. Возможен умеренный дождь, а на севере области – даже снег. ПОДРОБНЕЕ