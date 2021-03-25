Погода в Одессе 26 марта: утром осадки, днем – потеплеет

Гидрометцентр Черного и Азовского морей спрогнозировал погоду в Одессе и Одесской области на пятницу, 26марта.

Погода в Одессе

Облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2°С тепла, днем 9-11°С тепла.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 8-13°С тепла. На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.