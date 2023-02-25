Погода в Одессе 26 февраля: каким будет последнее зимнее воскресенье

Завтра, в воскресенье, 26 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны осадки в виде небольшого дождя. При этом, как ожидается, будет достаточно тепло.
Погода в Одессе 26 февраля
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
Ветер южный, во второй половине дня северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем 8-10°С тепла.
Погода в Одесской области 26 февраля
По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Небольшой дождь, днем местами умеренный.
Ветер южный, днем северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью составит от 3°С до 8°С тепла, днем 7-12°С выше нуля, на юге 15-18°С со знаком плюс.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой