Погода в Одессе 26 августа: спадет ли жара?

Завтра, в пятницу, 26 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и жаркая погода. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Так, в Одессе обещают:
Облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный 9-14 м/с.
Температура ночью +20+22°С, днем от +31 до +33°С.
Температура морской воды +23+24°С.
По Одесской области:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный 9-14 м/с,
Температура ночью 17-22°С тепла, днем воздух прогреется до 29-34°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Лолиты Клочковой