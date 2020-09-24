Погода в Одессе 25 сентября: ночью туманно, днем тепло

В Одессе ночью и утром в пятницу, 25 сентября, ожидается туман. Днем будет тепло.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

В ночь на 25 сентября в Одессе будет Температура 15-17 °С, днем – ​​22-24 °С. Переменная облачность. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура морской воды 19-20 °С.

В Одесской области ночью местами ожидается небольшой дождь; ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Одесской области ночью 12-17 °С, днем ​​22-27 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.