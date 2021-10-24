Погода в Одессе 25 октября: каким будет понедельник

Завтра, в понедельник, 25 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 3-5 °С тепла, днем 8-10 °С.
По Одесской области
- Переменная облачность. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 8-13 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая
Погода в Одессе 26-27 октября
- Переменная облачность. Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью: 26 октября 0-5 °С тепла, местами до 3 °С мороза,
- 27 октября 2-7 °С тепла, днем 9-14 °С.
Погода в Одессе 28-29 октября
- Без осадков. Температура ночью 1-6 °С тепла, днем 10-15°С.