Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 25 октября: каким будет понедельник

Погода в Одессе 25 октября: каким будет понедельник

Завтра, в понедельник, 25 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 3-5 °С тепла, днем ​​8-10 °С.

По Одесской области

  • Переменная облачность. Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 0-5 °С тепла, днем ​​8-13 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая

Погода в Одессе 26-27 октября

  • Переменная облачность. Без осадков.
  • Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью: 26 октября 0-5 °С тепла, местами до 3 °С мороза,
  • 27 октября 2-7 °С тепла, днем ​​9-14 °С.

Погода в Одессе 28-29 октября

  • Без осадков. Температура ночью 1-6 °С тепла, днем ​​10-15°С.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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