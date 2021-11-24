Погода в Одессе 25 ноября: ночью возможны заморозки

Завтра, в четверг, 25 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода, но без существенных осадков. Вероятны заморозки.

Погода в Одессе 25 ноября

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем 7-9 градусов выше нуля.

Погода в Одесской области 25 ноября

Завтра, 24 ноября, в Одесской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, во второй половине дня местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 5-10 градусов со знаком “плюс”.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.