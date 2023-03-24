Погода в Одессе 25 марта: суббота будет теплой?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в субботу, 25 марта 2023 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается.

Погода в Одессе 25 марта

В Одессе в субботу будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем воздух прогреется до 10-12°С выше нуля.

Погода в Одесской области 25 марта

По Одесской области субботний день обещает быть облачным с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью составит 3-8°С тепла, днем она поднимется до 15-20°С, в прибрежной зоне – до 10-12° тепла.

На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км, местами туман, видимость 200-500 м.