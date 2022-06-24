Погода в Одессе 25 июня: продолжатся ли дожди?

25 июня 2022 года осадки и гроза в Одессе ожидаются лишь ночью. К утру они прекратятся и далее в течении дня не прогнозируются.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Так, по прогнозу синоптиков, 25 июня 2022 года в Одессе ожидается погода облачная с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь, гроза, днем ​​без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью 16-18°С, днем ​​24-26°С.

Температура морской воды 16-17°С.

Погода в Одесской области

25 июня в Одесской области будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем ​​без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью 13-18°С, днем ​​24-29°С.

На автодорогах области видимость хорошая.