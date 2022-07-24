Погода в Одессе 25 июля: ночью ожидается гроза

В ночь на понедельник, 25 июля, в Одессе и Одесской области ожидается гроза.
Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Днем 25 июля 2022 в Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 19-21°С, днем 29-31°С.
Температура морской воды 19–20°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 17-22°С, днем 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.