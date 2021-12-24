Погода в Одессе 25 декабря: каким будет католическое Рождество

Субботу 25 декабря 202й года в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура воздуха днем 8-10°С тепла.
Такой прогноз дает Гидрометцентра Черного и Азовского морей
Ветер прогнозируется юго-западный, во второй половине дня северо-западный, скоростью 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 8-10°С тепла.
Погода в Одесской области 25 декабря
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.