Погода в Одессе 25 декабря: каким будет католическое Рождество

Погода в Одессе 24 декабря: снег и сильный ветер – объявлено предупреждение По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 24 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области в течение суток ожидаются порывы юго-западного ветра до 15-17 м/с. В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 23 декабря: четверг обещает быть морозным Завтра, в четверг, 23 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области сохранится морозная погода, хоть и без существенных осадков.

Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ