Погода в Одессе 25 августа: жара усилится

В четверг, 25 августа, в Одессе ожидается погода без осадков, температура воздуха днём до 33°С градусов тепла.
Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей
25 августа 2022 г. в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью 20-22°С, днем 31-33°С.
Температура морской воды 24-25°С.
Погода в Одесской области
25 августа в Одесской области будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный 9-14 м/с,
Температура ночью 17-22°С, днем 29-34°С.
На автодорогах области видимость хорошая.