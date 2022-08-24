Погода в Одессе 25 августа: жара усилится

Какая погода будет в Одессе на День Независимости Завтра, в среду, 24 августа 2022 года, когда Украина будет отмечать День независимости, синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду, но с прояснениями и без осадков. Также будет держаться достаточно высокая температура воздуха, прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 21 августа: воскресенье обещает быть жарким Что прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей на завтрашний день, воскресенье, 21 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области? Судя по всему, осадков не предвидится, а жара еще не спадет. ПОДРОБНЕЕ