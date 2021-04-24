Погода в Одессе 25 апреля: каким будет вербное воскресенье?

Завтра, в воскресенье, 25 апреля, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-6 °С выше нуля, днем воздух прогреется до 12-14 °С.
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7 °С тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-2 °С, днем 11-16 °С со знаком «плюс».
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, в этом году 25 апреля православные христиане празднуют Вербное воскресенье.
Фото Марии Котовой