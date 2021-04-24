Погода в Одессе 25 апреля: каким будет вербное воскресенье?

Погода в Одессе 23 апреля: возможна гроза Завтра, в пятницу, 23 апреля, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь, гроза.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ