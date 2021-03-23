Погода в Одессе 24 марта: мороз ночью и осадки днем

В Одессе в среду, 24 марта, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4 мороза, днем 4-6 °C тепла.
В Одесской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 °C мороза, днем 2-7 °C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.