Погода в Одессе 24 марта: мороз ночью и осадки днем

Погода в Одессе 23 марта: осадков не прогнозируют Завтра, во вторник, 23 марта, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 22 марта: днем возможен дождь Завтра, в понедельник, 22 марта, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ