Погода в Одессе 24 июня: брать ли зонт?

Завтра, в пятницу, 24 июня 2022 года, в Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем возможен кратковременный дождь.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра, в Одессе:
- облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь.
- ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С тепла.
По Одесской области:
- облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, местами гроза.
- ветер северный 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
- температура ночью 13-18°С, днем 23-28°С со знаком «плюс».
На автодорогах области видимость хорошая.