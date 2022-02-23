Погода в Одессе 24 февраля: почти весна?

Завтра, в четверг, 24 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается теплая погода. Без осадков.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 24 февраля
В Одессе в четверг обещают:
- переменную облачность;
- без существенных осадков;
- ветер северный, 7-12 м/с.
- температура ночью 1-3 градуса тепла, днем 7-9 градуса тепла.
Погода в Одесской области 24 февраля
В Одесской области прогнозируют:
- переменную облачность;
- без существенных осадков;
- ветер северный, 7-12 м/с;
- температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла;
- на дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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