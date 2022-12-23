Погода в Одессе 24 декабря: какой будет суббота?

Завтра, в субботу, 24 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится достаточно теплая для зимы погода. Осадков синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 24 декабря
По информации Гидрометцентра, в Одессе завтра будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем она поднимется 5-7°С тепла.
Погода в Одесской области 24 декабря
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 3-8°С выше нуля
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Фото: Meteoprog.ua