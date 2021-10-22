Погода в Одессе 23 октября: прогноз на субботу

Завтра, в субботу, 23 октября в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура днем 15-17 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Погода в городе Одесса
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-12 °С, днем 15-17 °С.
Погода в Одесской области
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-12 °С, днем 14-19 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в г. Одесса 24 и 25 октября
Переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 24 октября местами небольшой дождь.
Ветер 24 октября северо-западный, 9-14 м/с, 25 октября северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7 °С тепла, днем 7-12 °С.
Прогноз погоды в г. Одесса 26-27 октября
Без осадков.
Температура ночью: 26 октября от 2 °С мороза до с 3°С тепла,
27 октября 0-5 °С тепла, днем 7-12 °С.