Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 23 октября: прогноз на субботу

Погода в Одессе 23 октября: прогноз на субботу

Завтра, в субботу, 23 октября в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура днем ​​15-17 °С.

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Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Погода в городе Одесса

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 10-12 °С, днем ​​15-17 °С.

Погода в Одесской области

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-12 °С, днем ​​14-19 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Прогноз погоды в г. Одесса 24 и 25 октября

Переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 24 октября местами небольшой дождь.

Ветер 24 октября северо-западный, 9-14 м/с, 25 октября северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7 °С тепла, днем ​​7-12 °С.

Прогноз погоды в г. Одесса 26-27 октября

Без осадков.

Температура ночью: 26 октября от 2 °С мороза до с 3°С тепла,

27 октября 0-5 °С тепла, днем ​​7-12 °С.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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