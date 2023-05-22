В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение: гроза и шквальный ветер

В Одесской области на 23 мая 2023 объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Одесском городском совете со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Синоптики прогнозируют грозу и шквальный ветет 15-20 м/с. Днем в регионе ожидается кратковременный дождь, местами возможен град. Температура в Одессе ночью — 14-16 °C, днем — 21-23 °C.

В Одесской области температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей, — сообщают в городском совете.

Напомним, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока.

И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Фото иллюстративное