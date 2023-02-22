Погода в Одессе 23 февраля: ждать ли дождика в четверг?

Погода в Одессе: какой будет среда 22 февраля Завтра, в среду, 22 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится достаточно теплая, но ветреная погода. Осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе объявили штормовое предупреждение: будет ветрено Во второй половине дня понедельника. 20 февраля 2023 года, в Одессе ожидаются сильные порывы западного ветра. Его скорость может достигать 15-20 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

Какой будет погода в Одессе 20 февраля? В понедельник, 20 февраля 2023 года, в Одессе будет тепло и без существенных осадков. Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ