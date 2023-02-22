Погода в Одессе 23 февраля: ждать ли дождика в четверг?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 23 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области будет облачно, но без осадков. А вот дневная температура воздуха по сравнению с предыдущими днями немного понизится.
Погода в Одессе 23 февраля
В Одессе четверг обещает быть облачным, но с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью составит 0-2°С тепла, днем она поднимется до 3-5°С тепла.
Погода в Одесской области 23 февраля
В Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 3-8°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.