Погода в Одессе 23 декабря: сохранится ли тепло?

В пятницу, 23 декабря 2022 года, в Одессе будет погода без осадков. Температура ночью 2-4°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей
23 декабря 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4°С тепла, днем 6-8°С тепла.
По в Одесской области 23 декабря
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 1°С до 4°С тепла, днем 3-8°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.