Погода в Одессе 23 декабря: сохранится ли тепло?

Погода в Одессе: похолодает ли 22 декабря? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 22 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. А столбики термометров днем будут на отметке «плюс». ПОДРОБНЕЕ