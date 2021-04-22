Погода в Одессе 23 апреля: возможна гроза

Завтра, в пятницу, 23 апреля, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь, гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-8 °С тепла, днем 13-15 °С со знаком «плюс».

По Одесской области переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем дождь, гроза. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 м/с, во время грозы местами шквал, 15-18 м/с.

Температура ночью 5-10 °С тепла, днем 12-17 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Ранее сообщалось, что на выходных в Украине начнутся сильные заморозки, которые затронут и южные регионы страны.