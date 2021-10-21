Завтра, в пятницу, 22 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе в этот день будет дуть юго-западный ветер, его скорость составит 9-14 м/с.
- Температура ночью составит 9-11 градусов тепла;
- днем она поднимется до 17-19 градусов.
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 6-11 градусов выше нуля, днем 17-22 градусов тепла.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, сегодня, 21 октября, в течение дня в Одессе дул сильный ветер. Из-за ветра в городе упали десятки деревьев и больших веток.