Завтра, в пятницу, 22 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе в этот день будет дуть юго-западный ветер, его скорость составит 9-14 м/с.

Температура ночью составит 9-11 градусов тепла;

днем она поднимется до 17-19 градусов.

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-11 градусов выше нуля, днем 17-22 градусов тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, сегодня, 21 октября, в течение дня в Одессе дул сильный ветер. Из-за ветра в городе упали десятки деревьев и больших веток.