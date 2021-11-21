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Погода в Одессе 22 ноября: синоптики прогнозируют туман и прохладная ночь

Погода в Одессе 22 ноября: синоптики прогнозируют туман и прохладная ночь

В понедельник, 22 ноября 2021 г., в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем ​​10-12° тепла.

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Об этом сообщает прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Так, синоптики пронозируют в Одессе:

  • Юго-западный ветер, днем ​​северо-западный, скоростью 9-14 м/с.
  • Температура ночью составит 4-6° тепла, днем ​​10-12° тепла.

 

Погода в Одесской области 22 ноября

  • В Одесской области ожидется переменная облачность.
  • Без осадков.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер юго-западный, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​8-13° тепла.
  • На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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