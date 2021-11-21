Погода в Одессе 22 ноября: синоптики прогнозируют туман и прохладная ночь

В понедельник, 22 ноября 2021 г., в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем 10-12° тепла.
Об этом сообщает прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Так, синоптики пронозируют в Одессе:
- Юго-западный ветер, днем северо-западный, скоростью 9-14 м/с.
- Температура ночью составит 4-6° тепла, днем 10-12° тепла.
Погода в Одесской области 22 ноября
- В Одесской области ожидется переменная облачность.
- Без осадков.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла.
- На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.