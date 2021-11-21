Погода в Одессе 22 ноября: синоптики прогнозируют туман и прохладная ночь

Погода в Одессе 18 ноября: четверг обещает быть туманным Ночью и утром четверга, 18 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается туман при видимости 200-500 метров.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ