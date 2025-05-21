Прогноз погоды в Одессе на 22 мая
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-12°С, днем 18-20°С.
Температура морской воды 12-13°С.
Напомним, в четверг, 22 мая, часть одесского микрорайона Черемушки ждет аварийное отключение воды на весь день.
Прогноз погоды в Одесской области на 22 мая
По Одесской области в четверг ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 7-12°С, днем 18-23°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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