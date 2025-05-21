Белая акация на фоне голубого неба
Фото Сергея Курочкина

Прогноз погоды в Одессе на 22 мая

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В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 10-12°С, днем 18-20°С.

Температура морской воды 12-13°С.

Напомним, в четверг, 22 мая, часть одесского микрорайона Черемушки ждет аварийное отключение воды на весь день.

Прогноз погоды в Одесской области на 22 мая

По Одесской области в четверг ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 7-12°С, днем 18-23°С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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