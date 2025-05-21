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Причина отключения – необходимость проведения ремонтных работ на объектах водопровода.

Предполагаемое время отключения – с 09:00 до 21:30 часов.

Подача воды будет временно прекращена потребителям следующих улиц города:

  • Евгения Танцюры, 26-40;
  • Героев Крут, 33-43;
  • Ивана и Юрия Лип, 22-30;
  • Ицхака Рабина, 17-23.

Филиал «Инфоксводоканал» заранее приносит извинения за временные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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