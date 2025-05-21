Причина отключения – необходимость проведения ремонтных работ на объектах водопровода.
Предполагаемое время отключения – с 09:00 до 21:30 часов.
Подача воды будет временно прекращена потребителям следующих улиц города:
- Евгения Танцюры, 26-40;
- Героев Крут, 33-43;
- Ивана и Юрия Лип, 22-30;
- Ицхака Рабина, 17-23.
Филиал «Инфоксводоканал» заранее приносит извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
Читайте также: Плановые отключения в Одессе: тысячи домов до вечера будут без света (адреса).