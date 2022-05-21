Погода в Одессе 22 мая: каким будет воскресенье?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 22 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области будет достаточно тепло. А если и будет дождь, то ночью и кратковременный.
Синоптики прогнозируют на завтра в Одессе переменную облачность. Ночью возможен небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-17°C тепла, днем +22+24°С.
Температура морской воды 14-15°C.
По Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Ночью температура воздуха составит 12-17°C тепла, днем она поднимется до 21-26°C.
На автодорогах области видимость хорошая.