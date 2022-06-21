Погода в Одессе 22 июня: будет ветрено

Завтра, в среду, 22 июня 2022 года, в Одессе ожидаются порывы северо-западного ветра, его скорость будет достигать 15-20 м/с.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в среду, 22 июня, в Одессе:
переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью +16+18°С, днем +21+23°С.
По Одесской области:
Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 20-25°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.