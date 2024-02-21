Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 22 февраля: каков прогноз синоптиков на четверг

Погода в Одессе 22 февраля: каков прогноз синоптиков на четверг

Завтра, в четверг, 22 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем столбики термометров местами покажут до 12 градусов выше нуля.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 22 февраля

В Одессе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-3°С тепла, днем 7-9°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 22 февраля

По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 7-12°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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