Погода в Одессе 22 февраля: каков прогноз синоптиков на четверг

Завтра, в четверг, 22 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем столбики термометров местами покажут до 12 градусов выше нуля.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 22 февраля
В Одессе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 7-9°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 22 февраля
По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 7-12°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.