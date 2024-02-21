Погода в Одессе 22 февраля: каков прогноз синоптиков на четверг

Погода в Одессе: порадует ли среда, 21 февраля? По прогнозам синоптиков, завтра, в среду, 21 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области будет облачно, но с небольшим прояснениями, а температура воздуха ожидается преимущественно «плюсовая». ПОДРОБНЕЕ

Прогноз погоды в Одессе на 20 февраля: временно похолодает Завтра, во вторник, 20 февраля 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области не сильно прохладным днем. Таким образом, прогнозы синоптиков об аномально теплом феврале этого года сбываются. ПОДРОБНЕЕ