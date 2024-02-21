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Погода в Одесі 22 лютого: який прогноз синоптиків на четвер

Погода в Одесі 22 лютого: який прогноз синоптиків на четвер

У четвер, 22 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень стовпчики термометрів місцями покажуть до 12 градусів вище за нуль.

Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 22 лютого

У Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 7-9°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 22 лютого

По Одеській області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 7-12°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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