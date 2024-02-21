Погода в Одесі 22 лютого: який прогноз синоптиків на четвер

У четвер, 22 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень стовпчики термометрів місцями покажуть до 12 градусів вище за нуль.
Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 22 лютого
У Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 7-9°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 22 лютого
По Одеській області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 7-12°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів.