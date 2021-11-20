Погода в Одессе 21 ноября: каким будет воскресный день

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 21 ноября, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
По прогнозам, ночью 21 ноября будет дуть северо-западный ветер. Днем он сменит направление на юго-западный. Его скорость составит 7-12 м/с.
Ночью столбики термометров поднимутся до отметки не выше 2-7 градусов тепла, днем воздух прогреется до 9-14 градусов выше нуля.
На автодорогах видимость хорошая.
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