Погода в Одессе 21 января: туман и гололедица

Середина января принесла в Одессу сильные морозы и снег. И хотя одесской погоде до климатического катаклизма очень далеко, обледеневшие тротуары, присыпанные свеженьким снежком, почему-то не радуют, а, скорее, пугают одесситов. В связи с этим захотелось узнать, какими сюрпризами нас может порадовать конец января и февраль и стоит ли ожидать новой волны снежной стихии.

ПОДРОБНЕЕ