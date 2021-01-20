Погода в Одессе 21 января: туман и гололедица

В четверг, 21 января, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, гололедица, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3 °С мороза, днем 5-7 °С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6 °С мороза, местами до 10 °С мороза, днем 4-9 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололед.
Фото Ивана Мягченкова