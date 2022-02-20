Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 21 февраля: тепло по-весеннему

Погода в Одессе 21 февраля: тепло по-весеннему

По прогнозу синоптиков в понедельник, 21 февраля, в Одессе будет морозная ночь (до -2°С) и теплый день (до +13°С). Осадков не ожидается.

Рецепты

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей в понедельник в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.С

Температура ночью 1-3°С тепла, днем 8-10° тепла.

Погода в Одесской области 21 февраля

В понедельник в Одесской области будет:

  • Облачно с прояснениями;
  • Без осадков;
  • Ночью местами слабый туман;
  • Ветер южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью от 2°С мороза до 3° тепла, днем 8-13° С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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