Погода в Одессе 21 февраля: тепло по-весеннему

По прогнозу синоптиков в понедельник, 21 февраля, в Одессе будет морозная ночь (до -2°С) и теплый день (до +13°С). Осадков не ожидается.
По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей в понедельник в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.С
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 8-10° тепла.
Погода в Одесской области 21 февраля
В понедельник в Одесской области будет:
- Облачно с прояснениями;
- Без осадков;
- Ночью местами слабый туман;
- Ветер южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью от 2°С мороза до 3° тепла, днем 8-13° С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.
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