Погода в Одессе 21 февраля: тепло по-весеннему

Прогноз космической погоды: быть ли магнитной буре 18 февраля? Сегодняшний день, пятница, 18 февраля 2022 года, обещает быть относительно спокойным в плане геомагнитной активности. Возможны лишь отдельные возмущенные периоды.

Об этом сообщает сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов. ПОДРОБНЕЕ