Погода в Одессе 21 февраля: тепло, но ветрено

В Одессе объявили штормовое предупреждение: будет ветрено Во второй половине дня понедельника. 20 февраля 2023 года, в Одессе ожидаются сильные порывы западного ветра. Его скорость может достигать 15-20 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

Какой будет погода в Одессе 20 февраля? В понедельник, 20 февраля 2023 года, в Одессе будет тепло и без существенных осадков. Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: будет ли дождливым воскресенье 19 февраля? Завтра, в воскресенье, 19 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная и временами дождлива погода. В то же время сильных холодов синоптики не обещают.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 18 февраля: ветрено, но тепло По прогнозам, завтра, в субботу, в Одессе и Одесской области будет ветрено и, возможно, немного дождливо. Тем не менее, дневная температура воздуха с каждым днем все выше. ПОДРОБНЕЕ