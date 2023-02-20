Погода в Одессе 21 февраля: тепло, но ветрено

Во вторник, 21 февраля 2023 года, в Одессе будет облачно, ветрено и тепло. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 21 февраля
Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер западный, 15-20 м/с. Температура ночью 2-7°С тепла, днем 10-15°С тепла.
Погода в Одесской области 21 февраля
Облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков.
Ветер западный, 15-20 м/с. Температура ночью 0-7° С тепла, днем 5-15 ° С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.