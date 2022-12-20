Погода в Одессе 21 декабря: морозы сохранятся?

В среду, 21 декабря 2022 года в Одессе будет без осадков и немного потеплеет. Ночью будет 0-2°С тепла, днем + 5-7°С.
Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
21 декабря в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-2°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 2-7°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.