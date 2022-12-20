Погода в Одессе 21 декабря: морозы сохранятся?

Погода в Одессе 16 декабря: будет туманно По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 16 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается туман. Видимость на дорогах 200-500 метров. ПОДРОБНЕЕ