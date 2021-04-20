Погода в Одессе 21 апреля: синоптики обещают дождь

Завтра, в среду, 21 апреля, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-8 °С тепла, днем 12-14 °С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8 °С тепла, днем 12-17 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото: od.vgorode.ua